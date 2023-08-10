Россияне написали на своих знакомых больше пяти тысяч «доносов» URA.RU: пять тысяч россиян воспользовались фейковым приложением «Мой донос»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне написали на своих знакомых больше пяти тысяч «доносов», сообщает URA.RU со ссылкой на разработчика шуточного приложения «Мой донос». Отмечается, что около половины доносов были написаны на соседей и знакомых.

Приложение «Мой донос», визуально похожее на «Госуслуги», было создано еще в 2018 году и вскоре удалено со всех площадок. А в 2023 оно вновь вернулось в Google Play. Согласно данным, предоставленным разработчиком приложения, порядка 20% доносов содержали подробное описание действий «нарушителей», а также их личные данные и ссылки на страницы в соцсетях.

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