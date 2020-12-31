Россияне начнут получать уведомления о размере будущей пенсии

https://static.news.ru/photo/1066d47a-4cb0-11eb-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россияне старше 45 лет с наступившего года начнут получать уведомления о размере будущей пенсии. Уведомления будут приходит автоматически через портал «Госуслуги» три раза в год.

Возраст 45 лет был выбран не случайно — обычно к этому возрасту у большинства людей уже есть пенсионный капитал , который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, приводит сообщение Минтруда и соцзащиты «РГ».

В уведомлениях будут указаны полученные отчисления, размер пенсии по старости, условия и срок её получения.

Эти уведомления позволят людям лучше понимать свои перспективы по пенсионным выплатам.

На сегодняшний день возраст выхода на пенсию женщин составляет 60 лет, мужчин — 65 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в пятницу, 1 января, вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 декабря 2020 года.