Россияне начали скупать фальшивые сертификаты о вакцинации

Многие жители Приволжского федерального округа купили поддельные сертификаты о сделанной прививке от коронавируса на фоне постепенного введения обязательной вакцинации. Об этом пишет «ФедералПресс».
Так, 32-летняя Наталья из Тольятти
Отдала 2800 рублей, и буквально за сутки мне прислали готовый сертификат. Необходимые данные о прохождении вакцинации появились и в моём аккаунте на «Госуслугах», — поделилась она.
По словам эксперта в сфере информационной безопасности Александра Колесникова, сейчас сформирован целый рынок фальшивых сертификатов. Цены начинаются от 2 тысяч рублей и заканчиваются 20 тысячами. Сумма зависит от качества подделки и от наличия или отсутствия записи в сервисе госуслуг.
Очевидно, что без хороших связей в госструктурах такой бизнес невозможно поставить на поток, — подчеркнул он.
Юрист Сергей Ефимов отметил, что покупка такого документа — уголовно наказуемое деяние.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, у которых нет иммунитета к коронавирусу, представляют опасность для окружающих. В связи с этим неминуема их дискриминация. По его словам, люди, не сделавшие прививку и не переболевшие COVID-19, не смогут работать во всех сферах, так как это будет опасно для других граждан.