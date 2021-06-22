Россияне начали скупать фальшивые сертификаты о вакцинации

Многие жители Приволжского федерального округа купили поддельные сертификаты о сделанной прививке от коронавируса на фоне постепенного введения обязательной вакцинации. Об этом пишет «ФедералПресс».

Так, 32-летняя Наталья из Тольятти рассказала журналистам, что купила сертификат через соцсети из-за требований работодателя. Она отметила, что боится делать прививку, так как страдает от аллергии.

Отдала 2800 рублей, и буквально за сутки мне прислали готовый сертификат. Необходимые данные о прохождении вакцинации появились и в моём аккаунте на «Госуслугах», — поделилась она.

По словам эксперта в сфере информационной безопасности Александра Колесникова, сейчас сформирован целый рынок фальшивых сертификатов. Цены начинаются от 2 тысяч рублей и заканчиваются 20 тысячами. Сумма зависит от качества подделки и от наличия или отсутствия записи в сервисе госуслуг.

Очевидно, что без хороших связей в госструктурах такой бизнес невозможно поставить на поток, — подчеркнул он.

Юрист Сергей Ефимов отметил, что покупка такого документа — уголовно наказуемое деяние.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, у которых нет иммунитета к коронавирусу, представляют опасность для окружающих. В связи с этим неминуема их дискриминация. По его словам, люди, не сделавшие прививку и не переболевшие COVID-19, не смогут работать во всех сферах, так как это будет опасно для других граждан.