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Администрация национального парка «Русская Арктика» приняла решение переоборудовать одну из построек бывшей метеостанции на мысе Желания архипелага Новая Земля в визит-центр для туристов. Заведение откроется уже летом 2020 года.

Директор нацпарка Александр Кирилов рассказал об этом ТАСС. По его словам, центр построят на базе здания, которое раньше использовалось как тракторный склад. Территория уже очищена от отходов, а постройка частично...