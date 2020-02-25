https://static.news.ru/photo/9ceca48e-57f0-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpgРим, ИталияФото: Lo Bianco/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, связанная с распространением коронавируса, привела к тому, что россияне стали отказываться от туров в эту европейскую страну.
Есть запросы на аннуляцию на ближайшие даты, часть клиентов выказывает обеспокоенность, другие более взвешенно оценивают ситуацию и не отменяют поездки. Особенно горнолыжники, которых ситуация не затрагивает, — говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров РФ.
Уточняется, что в основном россияне отменяют туры в города, которые уже закрыли власти Италии.
Ранее NEWS.ru писал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами инфекции в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.