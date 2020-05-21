Россияне на самоизоляции предпочли интернет-СМИ телевизору

https://static.news.ru/photo/59bad398-9b48-11ea-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основным источником информации о ситуации с распространением коронавируса для россиян являются новостные интернет-ресурсы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты Роскачества.

Обо всём, что происходит, с помощью таких СМИ предпочитают узнавать 78% людей. Вместе с тем, немалую роль также играют телевидение и социальные сети — 60% и 59%, соответственно.

К соцсетям чаще обращаются молодёшь (76%) и люди в возрасте 25-34 лет (66%). Те, кому 45 и больше, предпочитают смотреть телевизор (45-54 лет — 72% и 55+ лет — 79%), сказано в отчёте Роскачества.

При этом большинство опрошенных (74%) высказали мнение, что СМИ перенасыщены новостями, связанными с эпидемией коронавируса, хотя каждый четвёртый (23%), наоборот, считает, что информация подаётся в достаточном количестве.

Ранее NEWS.ru писал, что две трети россиян заявили об ухудшении качества жизни после введения режима самоизоляции. Одной из основных сложностей в условиях самоизоляции для россиян стала нехватка живого общения.