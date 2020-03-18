Россияне, которые оказались заблокированы на филиппинском острове Сибу после прекращения авиаперевозок и закрытия границ из-за коронавируса, записали видео. На нём граждане РФ просят помочь им вернуться домой.
Ранее за россиянами обещали прислать самолёт до Манилы, но лайнер так и не прилетел. Они находятся на территории аэропорта уже второй день. На видео заметно, что среди заблокированных на Филиппинах россиян есть также туристы с детьми.
Не можем улететь отсюда никак. Нам нужна помощь. Аэропорт, в котором мы сейчас находимся, постепенно консервируют. Многие магазины уже закрыты, почти не работают кафе, — заявил парламентёр от группы граждан РФ. Видеоматериалы обнародовал телеканал «360».
Как ранее писал NEWS.ru, министерство иностранных дел России оценивает Черногорию, Филиппины и Молдавию как самые сложные страны для эвакуации граждан РФ. Об этом журналистам 18 марта рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.