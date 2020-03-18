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Мусульманская община России обратилась к единоверцам. Она призвала обеспечить инвалидам и старикам помощь в закупке продуктов и медикаментов. С таким обращением выступил замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

Сегодня крайне важно максимально сократить время пребывания вне дома, остановить бег ежедневной суеты с тем, чтобы глубже осмыслить свой жизненный путь, побыть с семьей, посвятить время домашней молитве. Верующий в...