Стало известно, сколько россияне могут себе позволить потратить на отпуск

На недельный отпуск россияне могут потратить в среднем 36 тысяч рублей, но идеальный отпуск на семь дней они оценивают примерно в 135 тысяч, почти в четыре раза дороже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.
Мужчины уверены, действительно качественный отдых стоит не меньше 148 тысяч. Практически все опрошенные уверены, что отпуск за рубежом намного лучше во всех аспектах, чем в России.
Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи (47 тысяч рублей на человека), — говорится в исследовании.
В тройке лидеров — Санкт-Петербург с 42 тысячами рублей и Самара с 38 тысячами.
В сложной эпидемиологической ситуации жителям средней полосы и северных районов лучше воздержаться от отдыха на море и провести отпуск недалеко от дома. Об этом ранее заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.