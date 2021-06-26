Стало известно, сколько россияне могут себе позволить потратить на отпуск

На недельный отпуск россияне могут потратить в среднем 36 тысяч рублей, но идеальный отпуск на семь дней они оценивают примерно в 135 тысяч, почти в четыре раза дороже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Выяснилось , что женщины могут себе позволить более экономный отпуск лишь в 32 тысячи, а мужчины готовы в среднем потратить около 40 тысяч. Но у женщин и запросы на идеальный отпуск ниже — они считают, что хорошо можно отдохнуть за 125 тысяч рублей.

Мужчины уверены, действительно качественный отдых стоит не меньше 148 тысяч. Практически все опрошенные уверены, что отпуск за рубежом намного лучше во всех аспектах, чем в России.

Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи (47 тысяч рублей на человека), — говорится в исследовании.

В тройке лидеров — Санкт-Петербург с 42 тысячами рублей и Самара с 38 тысячами.

В сложной эпидемиологической ситуации жителям средней полосы и северных районов лучше воздержаться от отдыха на море и провести отпуск недалеко от дома. Об этом ранее заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.