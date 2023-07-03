Россияне могут получить новый формат водительских прав ГАИ: водителям в РФ хотят разрешить предъявлять права для проверки в электронном виде

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Российским водителям могут разрешить предъявлять сотрудникам полиции для проверки права и свидетельства о регистрации транспортных средств в том числе в электронном виде. В настоящее время соответствующий проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ» проходит процесс согласования. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, — сказал глава ведомства.

В настоящее время водительские права и СТС в электронном виде доступны для пользователей приложения «Госуслуги Авто» и при этом наличие электронных документов не освобождает граждан от обязанности иметь при себе оригиналы документов в печатном виде.

Ранее сообщалось, что автолюбителям могут ограничить водительские права, если их долг по алиментам превышает сумму в 10 тысяч рублей. Это означает, что уклонисту нельзя будет управлять транспортным средством, а за нарушение ограничения ему грозят обязательные работы или полноценное лишение прав.