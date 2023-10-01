Россияне могут не платить налог за баню и сарай на даче: какие условия

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Депутат Госдумы России от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты. Что об этом нужно знать?

Что такое налог на баню, когда его нужно платить

По словам Гаврилова, собственник земельного участка имеет право не платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если это строение не относится к хозяйственным постройкам и объектам капитального строительства, которые имеют прочный фундамент.

«Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся», — пояснил депутат Госдумы.

Он также отметил, что в Росреестре по данному вопросу давали разъяснения, где говорилось, что владелец участка обязан зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства баню, сарай или другую постройку, которую нельзя легко перенести на другую территорию.

«Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», — подчеркнул Гаврилов.

Что нужно сделать, чтобы прописаться на даче

Для того чтобы сделать прописку на даче, дом должны признать жилым, рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в комментарии NEWS.ru.

«Чтобы гражданину зарегистрироваться/прописаться на своей даче, дом должен быть признан жилым, то есть должны быть соблюдены все условия для круглогодичного проживания: отопление, электричество, водоснабжение», — пояснил депутат Госдумы.

Также он обратил внимание, что после этого надо обратиться в местную администрацию для оформления документов, которое займет не более трех месяцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему можно получить штраф за забор на даче

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил россиянам, что необходимо учитывать законодательные нормы при установке заборов на дачных участках. Сейчас можно устанавливать забор не выше 1,5 метра. Кроме того, рядом с домом допускается устанавливать заборы только из негорючих материалов.

«Согласно закону, допускается высота забора на садовых участках не более 1,5 метра, и не допускается установка глухого забора. Кроме того, в регионах РФ устанавливаются свои нормы, и они могут отличаться от федеральных. Например, в Московской области можно установить забор чуть выше, но не превышая 1,8 метра. Помимо этого, важно соблюсти правила при выборе материала и отдаленность ограждения от построек. Забор из дерева можно установить не ближе 8 метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и не ближе 15 метров к деревянному дому», — объяснил депутат.

Также Чаплин рассказал, что если сосед установил забор на чужом участке, то его ждет штраф за самозахват земли — до 1,5% кадастровой стоимости захваченной территории.

«Сначала стоит поговорить с соседом и попросить установить забор согласно закрепленным границам участка. Если он откажет, то надо обратиться в ближайшее управление Росреестра: ответственные сотрудники проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений. Штраф за самозахват чужой земли — до 1,5% кадастровой стоимости захваченного участка (не менее 5 тысяч рублей)», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

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