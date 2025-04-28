Россияне массово скупают бирки от хлеба Увлекающиеся скрапбукингом россияне бросились скупать бирки от хлеба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России неожиданно вырос спрос на бирки от хлеба, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, этот необычный товар стал пользоваться популярностью среди покупателей на сайтах объявлений.

Одна из продавцов Юлия рассказала, что случайно обнаружила хлебные бирки на даче и выставила их на продажу. Вскоре к ней стали поступать многочисленные запросы от покупателей, которые искали бирки с конкретными датами. У Юлии их не оказалось, поэтому ей удалось продать лишь один такой товар — за 100 рублей.

Как выяснилось, в основном к Юлии обращались женщины, которые занимаются скрапбукингом (изготовление семейных и личных фотоальбомов). Они планировали использовать товар для оформления памятных альбомов о детях.

Ранее психолог Ирина Бабкина рассказала, что онлайн-шопинг, с его элементами игрофикации и постоянными акциями, может быть опасен для психики и финансового благополучия. По ее словам, еще такой шопинг может привести к снижению критического мышления.

До этого психолог и эксперт по финансам Максим Темченко заявил, что людям, которые постоянно совершают необдуманные покупки, нужно найти себе интересное хобби, чтобы отвлечь мозг от мыслей о шопинге. Он посоветовал проводить больше времени с близкими и снимать стресс с помощью спорта.