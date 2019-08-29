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Лишь треть граждан России может назвать правильную дату начала Второй мировой войны. Самой распространённой ошибкой стал ответ, что она началась в 1941 году.

Доктор исторических наук Владимир Лавров связывает падение грамотности населения с уменьшением количества академических часов, которые отводятся на изучение истории.

Согласно данным ВЦИОМ , в основном россияне знают союзников и противников СССР в войне. При этом меньше всего путались опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 лет. Почти половина давших верный ответ — люди с высшим и неполным высшим образованием.

Среди ключевых причин начала Второй мировой войны респонденты назвали борьбу за ресурсы, перед сфер влияния на планете, намерение Германии расширить территорию и достичь мирового господства.

Также социологи отметили снижение на 4% доли тех, кто оценивает вклад СССР в победу в войне как основной или значительный. В этом году этот показатель составил 84%. По мнению эксперта, это происходит из-за влияния «интернета, либеральных и прозападнических СМИ».

Ранее News.ru писал, что жители России рассказали, фильмы каких жанров они любят смотреть больше всего. Самым частым выбором для очередного просмотра стали комедии и военные фильмы (80% и 70% соответственно).