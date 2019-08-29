Лишь треть граждан России может назвать правильную дату начала Второй мировой войны. Самой распространённой ошибкой стал ответ, что она началась в 1941 году.
Доктор исторических наук Владимир Лавров связывает падение грамотности населения с уменьшением количества академических часов, которые отводятся на изучение истории.
Согласно данным
Среди ключевых причин начала Второй мировой войны респонденты назвали борьбу за ресурсы, перед сфер влияния на планете, намерение Германии расширить территорию и достичь мирового господства.
Также социологи отметили снижение на 4% доли тех, кто оценивает вклад СССР в победу в войне как основной или значительный. В этом году этот показатель составил 84%. По мнению эксперта, это происходит из-за влияния «интернета, либеральных и прозападнических СМИ».
Ранее News.ru писал, что жители России рассказали, фильмы каких жанров они любят смотреть больше всего. Самым частым выбором для очередного просмотра стали комедии и военные фильмы (80% и 70% соответственно).