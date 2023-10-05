Россияне массово отказываются от просмотра телевизора Гендиректор ВЦИОМ заявил о росте числа отказавшихся от телевидения россиян

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Доля жителей России, отказавшихся от телевидения, выросла более чем в три раза за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова. По его словам, сейчас таких граждан около 31%. Вместе с тем он подчеркнул, что в период пандемии число телезрителей выросло, однако потом оно вновь пошло на спад.

Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше. <...> Группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый, — заявил Федоров, выступая на планерном заседании медиафорума «Енисей.рф».

Гендиректор ВЦИОМ также отмечает, что телевизор смотрят 16% россиян, отказавшихся от интернета. При этом в 2018 году данный показатель составлял 26%. На долю граждан, не пользующихся ни тем, ни другим, приходится около 2%. При этом интернет-аудитория знает телевизионные темы, героев и контент.

По словам Федорова, в период пандемии коронавирусной инфекции граждане больше смотрели телевизор с расчетом на то, что традиционные медиа будут распространять наиболее достоверную информацию.

Ранее аналитики ВЦИОМ изучили отношение россиян к своему жилью. Согласно результатам опроса, 80% граждан довольны своими жилищными условиями. С 2005 года данный показатель вырос почти на 32%. Недовольство выразили 18% респондентов. Чаще всего они жалуются на высокие расходы на коммунальные услуги, а также на отсутствие собственной недвижимости.