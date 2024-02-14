Россияне массово избавляются от недвижимости в Финляндии «Фонтанка»: жители России массово распродают дома и квартиры в Финляндии

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Жители России стали массово распродавать квартиры и дома в Финляндии, сообщает «Фонтанка». На популярных сайтах по продаже недвижимости имеется более 100 подобных объявлений. По информации издания, закрытые границы не позволяют россиянам пользоваться своим жильем, содержание которого разоряет домовладельцев.

Самый дешевый объект из продаваемых россиянами в этой стране — это однокомнатная квартира в городе Иматре стоимостью 700 тысяч рублей. Также предлагается к покупке двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра за 775 тысяч рублей. Кроме этого, выставлен на продажу дом в Иматре в 15 минутах езды от российской границы, за который продавцы просят 1,5 млн рублей.

Некоторые россияне предлагают обменять финское жилье на равноценные варианты в РФ. Как правило, цены на недвижимость в Финляндии сопоставимы со стоимостью жилья в Светогорске Ленинградской области — там двухкомнатную квартиру можно приобрести за 2–3 млн рублей.

Ранее власти Финляндии снова продлили закрытие границы с Россией, срок определен до 14 апреля. Также нельзя будет подавать заявления о предоставлении международной защиты в скандинавской стране. Как подчеркнули в МВД страны, это будет невозможно ни в одном пункте пропуска на границе с РФ.