Вспышка пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце минувшего года. Её причиной стал неизвестный вид коронавируса (2019-nCOV). Вызванная им эпидемия принимает масштабы глобальной угрозы. Учёные предполагают , что первые заболевшие заразились от змеи — в Китае диких животных нередко употребляют в пищу. По данным медиков, у заболевших наблюдаются насморк, кашель, боли головы и горла, а также лихорадка, которая может длиться несколько дней. В группе риска — люди с ослабленной иммунной системой, а также дети и пожилые. Известно, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди заболевших оказались даже медики.

По последним данным, число инфицированных в Китае превысило 600 человек. В провинции Хубэй зарегистрировано наибольшее число заболевших — 444 человека. Затем идут провинции Гуандун (32 человека), Чжэцзян (27 человека), Шанхай (16 подтверждённых случаев и 22 предполагаемых) и Пекин (14 человек). Также зафиксировано 17 летальных исходов. Однако по данным Mirror на 23 января от коронавируса 2019-nCOV умерло минимум 25 человек. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

В России первого пациента с подозрением на китайский вирус доставили в больницу из международного аэропорта Хабаровска. Пассажир прибыл из китайского Харбина. Его госпитализировали в инфекционное отделение с высокой температурой и признаками острого респираторного заболевания. Позже выяснилось, что пациент инфицирован гриппом типа А.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в разговоре с NEWS.ru отметил наличие панических настроений в России в связи с распространением китайского вируса.

Повышение бдительности нам не помешает. Сегодня председатель нашего комитета Дмитрий Морозов на пленарном заседании выступал по этому поводу. Если кратко — оснований для паники нет. В каждом субъекте России созданы лаборатории для идентификации данного заболевания. Все приведены с состояние готовности. В том числе идёт активный контроль в аэропортах. В Пулково, как известно, человека с подозрением на вирус задержали, изолировали до уточнения диагноза. Опустить руки и сказать, что всё это ерунда — нельзя. Но и паниковать не нужно: наши службы к встрече с вирусом готовы. Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что минимизировать риски заражения коронавирусом россиянам поможет частое мытьё рук. Также по возможности рекомендуется не притрагиваться грязными пальцами к слизистым.

Несмотря на панические настроения, от поездок в Китай россияне не отказываются. Эксперт по туризму Светлана Баранова рассказала NEWS.ru, что в настоящее время продажи туров в эту страну происходят в обычном режиме, массовые отказы не фиксируются.

Что касается путешествий в Китай, то основной спрос зимой приходится на остров Хайнань. Это популярный курорт, и он на 1500 км удалён от Уханя. Принимающая сторона в Китае заверила, что случаев заболевания на Хайнане нет, китайское правительство держит под контролем очаг инфекции. В целом менее 600 случаев заражения на всё миллиардное население Китая нельзя считать массовым. Светлана Баранова эксперт по туризму эксперт по туризму

В свою очередь, врач инфекционист-вирусолог София Русанова посоветовала планирующим в ближайшее время отдохнуть в КНР отложить поездку.

В Минздраве считают, что коронавирус несёт биологическую угрозу населению России. Замдиректора Центра стратегического планирования ведомства Герман Шипулин заявил, что разработка и проведение цикла исследований российской вакцины займёт не менее полугода. Это, как отметил специалист, потребует значительных финансовых вложений.

Ключ к происхождению и распространению коронавируса сможет дать его генетическое секвенирование (метод исследования ДНК). Лаборатории в Китае и Таиланде секвенировали геномы по меньшей мере 19 штаммов, обнаруженных у инфицированных людей, и сделали их общедоступными.

Однако, как заявила NEWS.ru ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, поиск эффективной вакцины занимает не менее года.

Павел Лисицын/РИА Новости

Над разработкой методов лечения работает команда из Китайского национального исследовательского центра по разработке новых лекарств в Пекине. Задача лекарств в данном случае — блокировать рецепторы на стенках захваченных вирусом клеток больного.

Насколько смертоносен вирус?

Исследователи спешат узнать как можно больше о вирусе и выяснить, может ли он вызвать вспышку, аналогичную эпидемии тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС или атипичная пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV) 2002-2003 годов. Тогда болезнь, возникшая на юге Китая, унесла жизни 774 человек в 37 странах. Общим для 2019-nCOV и SARS-CoV является то, что они оба — члены большого семейства коронавирусов. Прослеживаются связи также и с MERS-CoV — возбудителем такого высоколетального инфекционного заболевания, как ближневосточный респираторный синдромом.

Особую опасность представляет тот факт, что около семи миллионов человек готовятся вылететь из Китая в 400 городов в 100 странах, чтобы 25 января отпраздновать китайский Новый год. Вспышка инфекции, которая может возникнуть в результате этого, способна привести к чрезвычайной ситуации планетарного масштаба.