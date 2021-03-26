Россияне массово кинулись в ателье за «таёжной» дублёнкой Путина

Восхищённые дубленкой, в которой президент Владимир Путин отдыхал в тайге, россияне массово устремились в ателье. Как пишет РЕН ТВ, после того как в Сети появилась информация, что «таёжную» дублёнку сшили в одном небольшом ателье в Санкт-Петербурге, её сотрудникам стали поступать заявки сшить такую же.

По словам работников мастерской, стоимость костюма более 150 тысяч рублей, однако итоговая цена зависит от размера и закупочной стоимости материалов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не знает, где была приобретена дублёнка Владимира Путина. Возросший спрос на данную модель охотничьего костюма чиновник объяснил тем, что пример лидера способствует популяризации отечественных производителей.

При этом глава одной из санкт-петербургских мастерских кожи и меха Евгения Морозова рассказала, что её ателье 3,5 года назад выпустило партию похожих костюмов для частного клиента. Сейчас, по её словам, на ателье обрушился шквал звонков. Поступили десятки заказов со всего мира: Франция, Латвия, Италия. Клиенты готовы платить вдвое и втрое больше.

Как писал NEWS.ru, минувшие выходные Путин провёл в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, они гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой изготавливает поделки из древесины, в том числе снежного барса и дракона.