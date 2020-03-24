https://static.news.ru/photo/73a5a100-6da5-11ea-8027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В нескольких регионах России зафиксировано сокращение числа доноров крови. Однако её дефицита пока не наблюдается.

Активность населения снизилась из-за отмены массовых выездных акций и ложных страхов заражения, которые есть у некоторых людей, полагают представители региональных властей и центров переливания крови.

На 10–15% снизилось количество желающих стать донорами, к тому же мы сами из-за опасности распространения коронавируса вводим профилактические ограничения — отменяем донорские акции, — цитирует ТАСС главврача одного из таких центров Ольгу Кудряшеву.

По словам специалиста, у станций переливания есть базы постоянных доноров. При нехватке той или иной группы крови сотрудники обзванивают их дополнительно. В ряде регионов к таким мерам уже прибегли. Там уточняют: мера превентивная.

На данный момент о снижении количества доноров заявили в Татарстане, Тульской, Самарской, Мурманской областях, а также в Пермском и Алтайском краях. Зато в Крыму, наоборот, наблюдается даже небольшое увеличение желающих сдать кровь.

Медики из-за ситуации с коронавирусом ввели дополнительные меры — проводят дезинфекцию помещений и обеззараживание воздуха. В некоторых регионах людей принимают только по предварительной записи, чтобы избежать столпотворения.

Ранее в Китае, как писал NEWS.ru, донорами стали несколько десятков человек, которые исцелились от коронавируса. Таким образом они решили «вернуть долг» обществу после того, как им самим потребовалось такое переливание.