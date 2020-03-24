https://static.news.ru/photo/5a713346-6d93-11ea-b6c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть россиян ищут работу через мессенджеры и соцсети, почти половина из них используют сеть «ВКонтакте». Такие данные на основе опроса привёл сервис по поиску работы HeadHunter.

При помощи чат-ботов искали работу 16% опрошенных, через мессендежры и соцсети — 29%. Наиболее популярными для решения вопроса стали сеть «ВКонтакте» — 49%, а также WhatsApp и Telegram — по 22% и 21%, пишет ТАСС.

Чаще всего в соцсетях ищут работу по направлениям «Искусство, развлечения, массмедиа», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Маркетинг, реклама, PR». В регионах поиск работы с помощью соцсетей более популярен, чем в столице и Петербурге. К примеру, в Курганской области этим способом воспользовался 41% соискателей, тогда как в мегаполисах — 26%.

Чат-боты для поиска работы пока не набрали популярности: только 7% пользователей использовали их более одного раза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что безработные россияне старше 15 лет при поиске работы реже всего обращаются в органы службы занятости в Калужской области (3,4%), Чувашии (6,6%) и Курской области (6,9%). С соответствующими данными Росстата за третий квартал 2019 года ознакомился NEWS.ru.