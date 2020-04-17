Общество

Россияне готовы отказаться от посещения храмов на время пандемии

18:18, 17 апреля 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Большинство жителей России поддерживают рекомендацию властей и патриарха воздержаться от посещения храмов во время пандемии коронавируса.

Согласие с этой рекомендацией выразили 84% участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 34% респондентов сообщили, что не станут праздновать Пасху в этом году, 44% планируют готовить пасхальные блюда, а принимать гостей или самим отправиться в гости на главный православный праздник готовы только 7% россиян.

В этом году празднование Пасхи осложняется распространением коронавирусной инфекции по всему миру, — передаёт ТАСС материалы исследования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не смог ответить на вопрос, является ли грехом посещение храмов и кладбищ во время пандемии коронавируса вопреки просьбе патриарха и священноначалия оставаться дома.

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