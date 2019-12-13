https://static.news.ru/photo/97c7edea-1da0-11ea-940d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство работающих россиян готовы променять новогодний корпоратив на получение премии. Результаты были обнародованы в пятницу, 13 декабря.

Денежный эквивалент вечеринки определяется примерно в 4,7 тысячи рублей. Опрос показал, что при наличии выбора (корпоратив или премия) 74% респондентов выбрали бы премию. Чаще всего такие предпочтения выказывают молодые сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет.

Также премию выбирают те, чья заработная плата меньше 30 тысяч рублей в месяц.

За шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что количество новогодних корпоративов в российских компаниях в 2019 году будет меньше в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами сервиса Superjob.

В 2019 году 62% респондентов заявили о готовящемся корпоративе. В 2018-м этот показатель был равен 77%.