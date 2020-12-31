Россияне должны продолжать носить маски после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/51044d52-4b55-11eb-a00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация против COVID-19 не освобождает от ношения масок, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

Нет. Более того, привился второй дозой, но маску носить не перестал, я бы ответил так. Ни одна вакцина ни от одного вируса не даёт 100% гарантии, — отметил Фомин в эфире «Вести ФМ».

Эксперт также добавил, что ношение маски играет первостепенную роль в борьбе с вирусом.

Медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. За всё время пандемии в стране заразились 3 159 297 человек, выздоровели 2 554 340 (28 922 за минувшие 24 часа), умерли 57 019 (593).

Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что врач Коити Хирахата из Hirahata Clinic в Токио создаёт базу данных людей, страдающих от последствий коронавируса. По его словам, побочные явления после перенесённой инфекции порой намного страшнее самого заболевания.