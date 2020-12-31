16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россияне должны продолжать носить маски после вакцинации от COVID-19

13:40, 31 декабря 2020 39
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация против COVID-19 не освобождает от ношения масок, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

Нет. Более того, привился второй дозой, но маску носить не перестал, я бы ответил так. Ни одна вакцина ни от одного вируса не даёт 100% гарантии, — отметил Фомин в эфире «Вести ФМ».

Эксперт также добавил, что ношение маски играет первостепенную роль в борьбе с вирусом.

Медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. За всё время пандемии в стране заразились 3 159 297 человек, выздоровели 2 554 340 (28 922 за минувшие 24 часа), умерли 57 019 (593).

Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что врач Коити Хирахата из Hirahata Clinic в Токио создаёт базу данных людей, страдающих от последствий коронавируса. По его словам, побочные явления после перенесённой инфекции порой намного страшнее самого заболевания.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео