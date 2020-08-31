Россияне чаще всего проверяют на легальность обувь в системе маркировки

https://static.news.ru/photo/17850b18-eb9a-11ea-8d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи приложения «Честный знак» чаще всего проверяют легальность обуви. С помощью приложения можно проверить подлинность продукции.

С введением маркировки у покупателя появилось однозначное понимание, что товар без маркировки находится в обороте нелегально, — рассказал журналистам ТАСС представитель «Оператора системы маркировки — Центр развития перспективных технологий».

С помощью приложения можно пожаловаться на наличие немаркированного товара, рассказать о продаже товара мимо кассы, а также указать ошибки в маркировке. С момента запуска приложения «Честный знак» коды с обуви были просканированы 6,7 млн раз при общем числе сканирований в 12,9 млн.

Так что создаётся система общественного контроля — причём с элементами геймификации, — заявил представитель оператора.

Маркировка остатков обуви, произведённых до 1 июля 2020 года, была закончена к 1 сентября 2020 года. Возможностью воспользовались торговые точки. В основном компании замаркировали остатки обуви ещё до 1 марта, чтобы можно было начать продавать товар после 1 июля. Тогда коды на остатки обуви выдавались бесплатно.

К настоящему времени в системе маркировки зарегистрированы 61,6 тысячи участников, — сообщил представитель оператора системы.

NEWS.ru писал, что в России с 1 июля вступила в силу обязательная маркировка обуви. С этого момента обувь без нанесения средств идентификации не допускается в продажу.