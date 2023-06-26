Россияне чаще называют наркоманию медицинской, а не социальной проблемой ВЦИОМ: выросло число россиян, считающих наркоманию медицинской, а не социальной проблемой

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Работа с проблемой немедицинского употребления наркотиков должна находится в компетенции здравоохранения, считает 41% россиян, опрошенных ВЦИОМом в рамках мониторинга отношения граждан к теме наркозависимости. 28% считают, что наркомания — социальная проблема и меры профилактики должны касаться всего общества. При этом медицинское понимание проблемы стало преобладающим только в последние годы.

Однако в 2004 и в 2014 годах относительное большинство видело в наркомании социальную проблему, полагая, что лечить надо само общество (по 37%), но сегодня это мнение менее популярно, его разделяют 28%, — говорится в пресс-отчете ВЦИОМа.

Число тех, кто считает употребление наркотиков личным делом каждого, составляет 4%. В 2004 году таких респондентов было 4%. Относительно стабильным с начала нулевых остается число тех, кто считает необходимым изолировать людей, употребляющих наркотики, и считает их опасными для общества — 23% в 2023 году. В 2004 году таких респондентов было 26%.

Типичный россиянин, полагающий, что наркозависимых нужно изолировать от общества, это мужчина старше 60 лет с неполным средним или средним образованием, житель села или небольшого населенного пункта с численностью населения до 100 тысяч человек. Типичный россиянин, воспринимающий наркоманию как болезнь, это женщина 25–34 лет с неполным высшим и высшим образованием, а также с хорошим материальным положением.

В апреле изменился порядок диагностики наркозависимости. Если ранее алгоритмы медосвидетельствования позволяли поставить человека на учет по факту однократного обнаружения наркотика в анализах, то теперь диагноз может установить только психиатр-нарколог, который подтвердит, что у человека есть патологическая зависимость.

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