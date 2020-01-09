https://static.news.ru/photo/702072bc-3385-11ea-b318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев предупредил, что аномально тёплая погода, которая ожидается в январе во многих регионах России, будет способствовать распространению вирусов.

На морозе бактерии гибнут, а вот долгое удержание тёплой погоды может сказаться на распространении вирусов, — сообщил «URA.RU» Щепеляев.

Как писал NEWS.ru, руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в ближайшие 10 дней среднесуточная температура будет следовать климатической норме только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки. На остальной территории России будет теплее нормы на 4-12 градусов, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 8-10 градусов. Температурные аномалии ожидаются также в ЯНАО, ХМАО и в Якутии, здесь вместо отрицательных показателей будет около нуля.

По словам синоптика, обычно над западной и восточной Сибирью формируется антициклон. Именно он сдерживает тёплый воздух из-за чего холод идёт на Урал и центральную Россию. Но в этом сезоне всё не так. Сейчас антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывая юг Бурятии и юг Забайкалья.