Россияне больше не смогут расплачиваться через Samsung Pay Платежный сервис Samsung Pay прекратит работу в России с 3 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бесконтактные платежи картами «Мир» через Samsung Pay перестанут работать на территории России, сообщила пресс-служба Samsung. Ограничения начнут действовать с начала апреля. Кроме того, добавленные ранее карты этой российской платежной системы будут удалены из приложения.

Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно, — сказано в публикации.

Ранее в Национальной системе платежных карт сообщили, что банки — участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекратят принимать карты «Мир». С российскими картами в республике продолжит работать банк «ВТБ Армения».

Как считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, решение банков Армении отказаться от обслуживания и приема карт российской платежной системы «Мир» приведет к большому оттоку капитала из страны и сделает ее экономику зависимой от недружественных стран. Он напомнил, что в России проживает больше армян, чем в самой Армении, и отметил, что Ереван наказывает своих же соотечественников.

Ситуацию в республике он сравнил с событиями на Украине. Шеремет подчеркнул, что Ереван встает на «зыбкую дорогу», которая приведет его к расколу общества и новым потрясениям.