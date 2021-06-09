Россияне автоматически получат социальные выплаты через «Госуслуги»

https://static.news.ru/photo/3edecb8e-7478-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут получить все причитающиеся им социальные выплаты и пособия без всяких заявлений и справок при помощи новой функции на портале госуслуг. Как сообщили «Известиям» в Минтруде, функция будет доступна в рамках социального казначейства, над которым сейчас работает ведомство.

Чтобы получить деньги , гражданам нужно будет лишь указать актуальные банковские реквизиты. Но это не коснётся ряда выплат, речь идёт только о тех, которые связаны с наступлением жизненных событий, таких как рождение ребёнка или достижение пенсионного возраста.

Все люди, которые нуждаются в социальной защите, будут определены в рамках этого казначейства. Помощь, которую государство оказывает, доходит в простой и удобной форме. Все услуги можно будет получать онлайн, — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Источники газеты в финансовом секторе рассказали, что некоторые банки собираются заработать на этом виде соцподдержки новых клиентов.

Пенсии и социальные пособия для россиян этим летом увеличат. На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры и беременные женщины, как рассказал ранее юрист Алексей Петропольский.