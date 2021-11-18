Россияне 19 ноября увидят самое продолжительное лунное затмение с XV века

Россияне смогут увидеть самое долгое лунное затмение за последние 500 лет. Свидетелями космического явления станут жители забайкальских регионов, а также Центральной, Восточной и Северной Сибири, сообщается на сайте Роскосмоса. В Москве затмения видно не будет.

В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 09:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века, — подчеркнули в госкорпорации.

Затмение будет практически полным: Луна зайдёт в тень от Земли почти целиком (0,97%). При этом лунный диск окрасится в красный оттенок.

Длиться затмение будет три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск, а его максимальная фаза наступит в 12:04.

Как пояснили в Роскосмосе, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, с разницей в две недели. Во время этих астрономических явлений Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное.

В июне этого года россияне смогли наблюдать кольцевое солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Северном полушарии Земли. В европейской части страны Солнце выглядело, как надкушенное яблоко. Всего затмение над Россией продолжалось три минуты 37 секунд. Последний раз подобное затмение наблюдали 20 мая 1966 года.