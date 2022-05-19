Россиянам запретили вывозить сахар из страны «Ведомости»: россияне не могут вывезти сахар из страны

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Россиянам до 31 августа запрещено вывозить из страны сахар в любых объёмах. Такое постановление Федеральной таможенной службы (ФТС) действует с середины марта до 31 августа и не распространяется на гуманитарную помощь и обеспечение воинских формирований за рубежом, сообщает газета «Ведомости». Объявление о запрете провоза сахара на пограничном пункте «Шумилкино» в Псковской области заметил бизнесмен, направлявшийся в деловую поездку в Эстонию. Запрет также не коснётся поездок в страны ЕАЭС, Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, ЛДНР, а также на Байконур и Шпицберген.

Представитель ФТС подтвердил, что, согласно постановлению правительства от 14 марта 2022 г. № 361, такой запрет действует до 31 августа этого года. К исключениям документ относит гуманитарную помощь, организацию припасов и транзитных перевозок, а также обеспечение воинских формирований за рубежом, — говорится в публикации.

В апреле этого года сахар в России подешевел впервые с пандемийного 2021 года. В среднем с 9 по 15 апреля в регионах цена упала на 0,34%. Однако в шести регионах цены не изменились, а в 33 субъектах даже увеличились на 0,1–5,6%. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, дефицита сахара в России нет, а население страны стало меньше скупать его в магазинах.