Россиянам запретили хранить вещи на чердаках многоквартирных домов

https://static.news.ru/photo/725d97fa-4c1e-11eb-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2021 года в России запрещается хранить личные вещи и мебель на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов.

Кроме этого, россиянам запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику, а также баллоны с горючими газами и товары в аэрозольной упаковке.

Соответствующие правила противопожарного режима в РФ были утверждены постановлением правительства и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эксперт рассказал о нововведениях, которые с января 2021 года ждут жильцов многоквартирных домов. В частности, на балконах и лоджиях будет запрещено оставлять непотушенные свечи и сигареты. Решётки на окнах подвалов отныне должны иметь возможность открываться. Не лишним будет сделать отпираемыми и решётки первых этажей, если окно обозначено в качестве аварийного выхода. За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей

Ещё одно новое требование — возможность открывать изнутри без ключа все аварийные и эвакуационные выходы или же наличие в дверях запорной арматуры с дистанционной разблокировкой, писал NEWS.ru.