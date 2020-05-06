Жителям 65 регионов России запретили разжигать костры в лесах

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На большей территории России введён особый противопожарный режим. Он среди прочего предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня.

Такие меры приняты несмотря на действующие ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, так как опасность природных пожаров из-за несоблюдения гражданами режима самоизоляции крайне высока.

В 49 субъектах Российской Федерации действует противопожарный режим, в 16 — введён частично, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Там отметили, что в первых числах мая на территории страны выявлено более 4,4 тысячи возгораний. Значительное увеличение пожаров зафиксировано на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшую неделю в России было ликвидировано свыше 700 лесных пожаров в 38 субъектах. Общая их площадь составила более 34,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.