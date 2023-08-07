В России запретили делать УЗИ без направления врача Верховный суд запретил делать УЗИ без направления врача

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Верховный суд РФ запретил россиянке проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача, следует из судебного акта, опубликованного на сайте суда. Незадолго до этого женщина обратилась в суд после отказа в проведении УЗИ. По ее словам, поход к врачу за направлением отнял бы у нее время. В суде посчитали этот довод несостоятельным.

Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны, — говорится в вердикте Верховного суда.

Пациентка считает, что требование направления от врача на УЗИ ограничивает ее права. Кроме этого она отметила, что по закону врач обязан указать место проведения процедуры, и это ограничивает конкуренцию среди специалистов. Представитель Минздрава в ответ заявил о необходимости сохранить действующие нормы закона. Верховный суд согласился с позицией ведомства.

24 мюля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается проведение операций по смене пола. Речь в нем идет не только о медицинском вмешательстве, но также о применении соответствующих препаратов. Запрет не будет касаться лишь тех случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении такого рода операций будут решать врачебные комиссии.