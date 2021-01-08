Россиянам запретили брать животных на пляж, кроме собак-поводырей

https://static.news.ru/photo/250efb1a-526d-11eb-af82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

В России с 1 января запрещается брать с собой на пляж животных. Исключение сделано только для собак-поводырей.

Посетителям пляжей запрещается <...> 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, — цитирует РИА Новости положение из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, также отмечается, что отдыхающим нельзя нырять с не приспособленных для этих целей сооружений, подбрасывать и обхватывать друг друга в воде и играть в спортивные игры в не предназначенных для этого местах.

Более того, теперь запрещено плавать на тех предметах, которые специально не предназначены для плавания, а спасательные средства применять не по назначению. Также штрафы грозят тем, кто загрязняет водоёмы, зону купания и территорию пляжа.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. С 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о чрезвычайных ситуациях.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2021 года в России запрещается хранить личные вещи и мебель на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов.