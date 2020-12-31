Россиянам запретили брать на пляж животных

https://static.news.ru/photo/b8f7d6e8-4c1f-11eb-9109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leandro Wassaul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянам с 1 января 2021 года запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей.

Норму закрепили в Единых требованиях к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также на пляжах запретили играть в спортивные игры в неотведённых для этого местах. Кроме того, находясь в воде, теперь не разрешается подбрасывать людей и нырять. Отныне нельзя купаться при подъёме на пляже красного или чёрного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. С 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о чрезвычайных ситуациях.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2021 года в России запрещается хранить личные вещи и мебель на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов. Кроме того, россиянам нельзя хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику, а также баллоны с горючими газами и товары в аэрозольной упаковке. Соответствующие правила противопожарного режима в РФ были утверждены постановлением правительства и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.