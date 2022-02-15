Россиянам впервые предоставят льготу на ЖКУ без заявлений

Московская область станет первым регионом в России, в котором льготы по жилищно-коммунальным услугам будут предоставляться в беззаявительном порядке. Об этом говорится в Telegram-канале Фонда капитального ремонта региона. Задачу на проактивную помощь населению ранее поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. При этом ответ на запросы Министерства социального развития Московской области о наличии или отсутствии задолженности будет сокращён до одного дня.

С 01 апреля 2022 жители Подмосковья, которым положены льготы по ЖКУ, начнут получать их автоматически, — говорится в сообщении Фонда.

На данный момент в Подмосковье информация о 600 тысячах получателей льгот уже загружена в Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ.

На льготу по ЖКУ на данный момент, например, могут претендовать пенсионеры старше 70 лет — им снижают оплату на 50%. Полностью освобождаются от выплат за ЖКУ пенсионеры старше 80 лет. Есть и другие категории льготников.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о похоронном деле в России, в котором предлагается сделать похороны госуслугой. Предлагается пересмотреть закон 1996 года «О погребении и похоронном деле», по которому ритуальные услуги могут осуществлять только специализированные службы, так как в настоящее время оказание похоронных услуг стало предпринимательством.