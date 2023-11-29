Россиянам в декабре придется раскошелиться на огурцы, помидоры и икру «Известия»: в канун новогодних праздников цены на огурцы вырастут на 7%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В канун новогодних праздников в России вырастут цены на огурцы, помидоры, яйца, а также на охлажденную рыбу и икру, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Государственного университета управления (ГУУ). При этом эксперты отмечают, что подобное повышение является сезонным.

Согласно прогнозу ГУУ, в последний месяц 2023 года стоимость огурцов увеличится на 6-7% по сравнению с предыдущим месяцем, помидоры станут дороже на 3-4%, а за куриные яйца придется отдать больше на 4-5%. При этом самый значительный рост цен ожидается на говядину — 10-12%, а также на охлажденную рыбу и икру — на 10-13%.

Ряд других продуктов подорожает незначительно. Так, специалисты ГУУ предрекают рост цен на сыры на 2-3%, на сосиски — на 0,5%, на рыбу мороженую, молоко пастеризованное, макаронные изделия, рис — на 0,3%. Кроме того, сахарный песок может стать дешевле на 2-3%, гречка — на 1.2%, вермишель — на 1%, мясные консервы — на 0,4%, баранина и маргарин — на 0,3%, чай черный — на 0,2%

По словам заместителя председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, огурцы и помидоры традиционно подвержены сезонному увеличению цен в зимний период из-за отсутствия на рынке предложения дешевой продукции открытого грунта отечественного производства. При этом яйца дорожают ввиду целого ряда факторов.

Скачки потребления, эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, рост себестоимости производства яйца, логистика и цены на упаковку, запчасти к сортировочным машинам, вакцины и премиксы зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом. Также появился новый фактор — нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне, — пояснил эксперт.

В свою очередь аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова предположила, что к началу нового года рост цен на продовольственные продукты удастся сдержать благодаря давлению на производителей и продавцов, а также в связи со стабилизацией курса рубля. Однако насколько долго подобная ситуация продолжится после праздников, будет зависеть как от объемов выпуска отечественной продукции, так и от курса рубля.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алла Новицкая заявила, что запасаться гречневой крупой и подсолнечным маслом на фоне гипотетического роста цен на эти продукты нецелесообразно. По ее словам, ажиотажный спрос лишь усиливает дальнейшее подорожание.