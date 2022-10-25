Россиянам упростят процесс получения статуса предпенсионера Минтруд: с 2025 года россияне смогут без заявления получать статус предпенсионера

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Пресс-служба Минтруда сообщила, что с 2025 года ведомство будет в беззаявительном порядке сообщать россиянам о том, что их статус изменился и они стали предпенсионерами. Отмечается, что информирование граждан будет осуществляться через портал госуслуг. В настоящее время соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение.

С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала госуслуг. Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение, — сказано в документе.

На данный момент для получения статуса предпенсионера и соответствующих льгот россиянам необходимо получить справку в отделении Пенсионного фонда, либо через портал госуслуг.

В августе Минтруд предложил отложить переход на новую схему расчёта накопительной пенсии жителям России до 2025 года. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом ведомство хочет избежать резкого изменения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые выйдут на пенсию в 2023–2024 годах.