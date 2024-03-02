Россияне смогут подать в суд через портал «Госуслуги» ТАСС: на портале «Госуслуги» запустили сервис подачи исков в суды

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С февраля 2024 года у россиян появилась возможность обратиться с иском в суд посредством портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде России. Там пояснили, что документы из личного кабинета теперь возможно отправить во все суды общей юрисдикции, а также мировым судьям, подключенным к модулю «Электронное правосудие».

В феврале 2024 года на ЕПГУ выведен разработанный судебным департаментом сервис подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках гражданского и административного процессуального законодательства, — говорится в сообщении.

Для направления обращения в суд через государственный портал, требуется внести сведения о сторонах по делу и прикрепить готовый файл обращения в формате pdf с возможностью копирования текста. До этого обращаться с исками и другими процессуальными документами в суды общей юрисдикции можно было на официальном сайте суда через интернет-портал ГАС «Правосудие».

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