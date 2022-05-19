Россиянам указали на признаки рака поджелудочной железы

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Образование тромбов в сосудах ног часто является предвестником рака поджелудочной железы, отметили аналитики Cancer Society. Симптомом тромбоза глубоких вен (ТГВ) при этом могут стать сыпь, покраснение и жжение в ногах, пишет Live 24.

Симптомами ТГВ могут быть боли, отеки, покраснения и жжение в ногах. Иногда тромб распадается на несколько частей, и его кусочек может попасть в легкие, что становится причиной затрудненного дыхания и болей в груди, — заверили ученые.

Согласно недавним исследованиям, около 70% пациентов с онкологией имеют повышенный риск развития ТГВ. При этом рак поджелудочной железы на ранних стадиях проявляется в виде потери веса и болей в области живота.

Это одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Чаще всего у таких пациентов наблюдаются всего лишь несварение и кислая отрыжка, и проходит много времени, прежде чем кто-то из врачей отправит их на КТ-исследование, — отметил доктор Сантха Сварупа Веге.

Ранее стало известно, что болезненные ощущения в области груди, сосков или подмышек могут стать сигналом для похода к врачу и обследования на возможные предпосылки к раку. При этом важно также обратить внимание на изменения кожного покрова в этой области.