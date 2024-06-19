Россиянам указали на последствия отмены моратория на проверки предприятий Ресторатор Бухаров: отмена моратория на проверки приведет к закрытию предприятий

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Отмена моратория на проверки предприятий приведет к их закрытию или банкротству, заявил в беседе с НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, большую пользу организациям могут принести консультации для компаний.

Не поддерживаю возращение проверок, потому что это будет не в помощь. Если бы это было консультационное возвращение, как в Советском Союзе, то было бы хорошо. Чтобы пришла проверка и сказала, где проблемы, на что обратить внимание и в течение двух недель устранить, — предложил Бухаров.

Он также обратил внимание, что в случаях отравления не стоит исключать человеческий фактор и статистику. Бухаров напомнил, что в России есть санитарные правила и система ХАССП, которые применяются в стране.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее выступил с инициативой о проведении проверок на пищевых предприятиях после случаев массового отравления с симптомами ботулизма, которые произошли из-за консервированных овощей. По словам парламентария, ЧП случилось на производстве и не имеет связи с общепитом.

Прежде стало известно, что у жителей Подмосковья, которые попали в больницы с признаками отравления после употребления салатов с ботулотоксином, начали диагностировать инсульт. Его выявили уже у троих пациентов.