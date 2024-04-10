Россиянам указали на отличия фейкового банковского приложения от настоящего Эксперт разведки Ромачев: отличить настоящее приложение можно по ссылкам с сайта

В онлайн-магазине приложений для телефона появились фейковые банковские приложения, отличить их можно, только перепроверив на сайте банка, рассказал в беседе с «Радио 1» эксперт бизнес-разведки Роман Ромачев. По его словам, через такие сторонние приложения мошенники крадут у пользователей личные данные.

Отличить просто: у каждого банка есть свои приложения, и ссылки на эти приложения есть на их официальных сайтах. Зайдя на сайт банка, перейдя по ссылке, вы сможете увидеть официальные приложения. Других алгоритмов нет — настолько мошенники хитры. Единственный вариант — перепроверка с сайтом, с самой организацией, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что у фейковых приложений чаще всего полностью совпадают цвета и названия с официальными программами, а в магазине приложений у них накрученные отзывы. Мошенники также подменяют буквы в названиях, чтобы было менее заметно отличие, например букву О на цифру 0.

Если все-таки было скачано ненастоящее приложение, лучше очистить телефон, сбросить систему и установить заново все приложения, посоветовал Ромачев. Мошенник может завладеть доступом к устройству и начать перехватывать все сообщения и уведомления. Кроме того, нужно заблокировать карты других банков, а не только поддельного, потому что на устройство может быть установлен вирус.

Ранее россиян предупредили о фейковых приложениях банков в AppStore. В МВД отметили, что поддельные банковские приложения выполняют фишинговые функции, то есть воруют персональную информацию, которую вводит пользователь.