Россиянам указали на опасность отправки сканов документов через мессенджеры Эксперт по безопасности Власов: сканы документов могут попасть к мошенникам

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Сканы документов, отправленные с помощью мессенджеров, могут стать достоянием мошенников, предупредил в беседе с «Москвой 24» эксперт в области безопасности Александр Власов. По его словам, сегодня многие мессенджеры можно взломать.

Не стоит пересылать в мессенджерах какие-то документы, фотографии банковских карт, паспортные данные. <...> Если вы все же кому-то отправили персональные данные, то удалите сообщение. И попросите того, кто это получил, сделать так же, — порекомендовал специалист.

Он добавил, что взломавшие мессенджер злоумышленники, получив личные данные человека, могут воспользоваться ими в преступных целях. Так, по фотографии паспорта на человека могут оформить кредит. А по снимку банковской карты могут совершать какие-то покупки.

Ранее Александр Власов рассказал, что в Сети не стоит публиковать провокационные фотографии и данные о своих перемещениях. Эксперт подчеркнул, что информация в социальных сетях о поездках и путешествиях может быть использована мошенниками. Провокационные фотографии в соцсетях могут навредить при трудоустройстве. Еще одна ошибка — рассказывать о крупных покупках, это также может стать сигналом для злоумышленников.