Названы способы меньше уставать после 30 лет Физиотерапевт Бондаренко: людям старше 30 лет нужно много двигаться

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Людям, которые перешагнули рубеж тридцатилетия, нужно много двигаться. Умеренные, но постоянные физические нагрузки избавят от хронической усталости, заявил врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко в беседе с MK.RU.

По словам специалиста, с возрастом люди начинают уставать быстрее. Это не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Зачастую причиной постоянной утомленности является нехватка физической активности, потому что большинство людей не может найти время на спорт.

Специалист подчеркнул, что для поддержания организма в тонусе достаточно иногда совершать велопрогулки, кататься на сноубордах и лыжах, больше гулять, ходить в походы, играть в снежки с детьми или друзьями. Собеседник издания посоветовал выкраивать время на эти занятия даже при очень плотном графике.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что людям со стенокардией противопоказано закаливание. Специалист объяснил, что обливание холодной водой снижает риск развития инсульта только у людей без заболеваний или патологий сосудов.

Нутрициолог Анастасия Костомаха посоветовала начинать закаляться с малого. Для начала нужно приучить себя ежедневно совершать небольшие прогулки. По словам врача, от этой привычки нельзя отказываться даже в холодные дни.