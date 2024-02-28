Россиянам станет доступна новая опция при бронировании отелей Вахруков: невозвратный тариф в отелях России может быть запущен уже в 2024 году

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Невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен уже в 2024 году, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. По его словам, которые приводит ТАСС, эта мера позволит туристам сэкономить на проживании, а владельцам отелей — снизить риски.

Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса, — сказал Вахруков.

Он объяснил, что невозвратный тариф будет дешевле, поскольку дает бизнесу гарантию заселения гостя. При этом у туристов появится право выбора удобного для себя варианта бронирования в зависимости от ситуации.

Ранее в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) рассказали, что самые доступные билеты в плацкарт на российские поезда дальнего следования обычно предлагаются в феврале или ноябре. А для тех, кто предпочитает комфортные путешествия в купе, СВ и люксе, где используется динамическая система ценообразования, выгоднее всего приобретать билеты заблаговременно.