Россиянам стали чаще отказывать в «шенгене» Еврокомиссия: доля отказов в шенгенской визе россиянам увеличилась в 13 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским гражданам стали отказывать в получении шенгенских виз в 13 раз чаще по сравнению с 2019 годом, следует из отчета, опубликованного Еврокомиссией. Согласно статистике, реже всего принимали заявки Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и ФРГ.

При этом Россия попала в пятерку стран по количеству заявок на получение «шенгена» наряду с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. Всего граждане РФ отправили на рассмотрение 520 тысяч заявлений на визу в 2023 году.

Общая доля отказов установилась на уровне 10,6%, что на 0,4% выше, чем в прошлом году. Как выяснили в Еврокомиссии, лидером по отклонению заявок на «шенген» стала Мальта (34,8%).

Ранее сообщалось, что Румыния впервые начала оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Дипломаты со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения отметили, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что власти страны не создают препятствий россиянам в выдаче «шенгена» и приветствует любых гостей, независимо от того, откуда они приехали. Методология выдачи виз не менялась, констатировал он.