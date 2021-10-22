Россиянам спрогнозировали подорожание продуктов и стройматериалов

Повышение Центробанком ключевой ставки может привести к подорожанию макарон и строительных материалов. Тем не менее директор по продажам жилой недвижимости AFI Development Фёдор Ушаков назвал это решение «математически верным» в беседе с Live24.

Не стоит забывать, что за повышением ставки можно ожидать роста цен на продукты, услуги и сервисы. Вырастут не только макароны, но и строительные материалы, что может послужить причиной уже нового повышения ставки ЦБ после локдауна, — заявил Ушаков.

По его словам, повышение ставки неизбежно снизит составленный план продаж, характерный для предновогоднего рынка недвижимости. Ушаков посоветовал россиянам подписывать договоры по текущим условиям, так как повышение ставок в банковском секторе ожидается ближайшие несколько дней.

ЦБ РФ повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта. Теперь она составляет 7,5% — это максимум с лета 2019 года. Как передаёт регулятор, это поможет снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев в разговоре с NEWS.ru назвал принятые Центробанком меры «идиотскими». По его словам, структура не знает других мер по таргетированию инфляции, кроме как повышения ключевой ставки.