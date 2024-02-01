Россиянам-спортсменам рассказали о первой помощи при отрыве мышцы Травматолог Абакаров: при отрыве мышц нужна шестинедельная пауза в тренировках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При отрыве мышцы, например бицепса или грудной, к поврежденному участку тела нужно приложить холод, рассказал NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Видновской КБ Минздрава МО Ибрагим Абакаров. По его словам, после этого следует наложить фиксирующую повязку в положении, уменьшающем натяжение травмированного мускула.

[Необходимо] приложить холод к месту отрыва или образовавшего синяка. Затем наложить фиксирующую повязку в положении, уменьшающем натяжение поврежденной мышцы. Принять анальгетики, срочно ехать к врачу. Нельзя нагружать поврежденную мышцу до выяснения степени и объема полученной травмы. Покой для поврежденной мышцы и сухожилия — четыре — шесть недель. Это при частичном разрыве мышцы, — отметил собеседник.

Накануне Абакаров рассказал NEWS.ru, что отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой при диабете или астме чреваты спонтанным разрывом мышц при повышенных нагрузках. Также травма возможна при форсированном поднятии тяжести. Он отметил, что травма возможна при форсированном поднятии тяжести.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала NEWS.ru, что абсолютно все женщины, которые занимаются в спортивном зале, должны выполнять кардиотренировку, поскольку необходимо разогреть все мышцы. Она посоветовала девушкам обязательно делать приседания, выпады, становую тягу, однако в первую очередь важно отработать технику выполнения упражнений и только потом переходить к весам.