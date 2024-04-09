Россиянам сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом Оперативный штаб: заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 7,2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 7,2%, сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. По статистике, за неделю с 1 по 7 апреля было госпитализировано 2724 человека, что на 6,6% меньше, чем на предшествующей неделе. Кроме того, показатель заболеваемости составил 13,5% на 100 тысяч населения, что меньше на 7,2% по сравнению с неделей ранее.

По данным оперативного штаба, за неделю умерли 69 человек, число госпитализаций возросло в 32 субъектах, увеличение заболеваемости отмечено в 35 субъектах России. Выздоровели 21 524 человека, это меньше на 10,6%, чем на прошедшей неделе.

Ранее терапевт Константин Хоманов сообщил, что последствия коронавируса можно сравнить с черепно-мозговой травмой. По его словам, нейровоспаление, возникающее после болезни, морфологически и клинически похоже на то, что происходит с мозгом человека после ЧМТ, ведь суть поражения в обоих случаях — разрушение нейронов.

Другой терапевт Сергей Лопатин заявил, что коронавирус поражает не только органы дыхания, но и почки, ЖКТ, а также нервную и сердечно-сосудистую системы. По словам медика, нередко пациенты «наследуют» от болезни целый комплекс проблем.