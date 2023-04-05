Россиянам сообщили о новой схеме мошенников с доставкой от маркетплейсов Аналитик Баклушин: мошенники создали схему обмана клиентов маркетплейсов

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи маркетплейсов, рассказал «360» аналитик Евгений Баклушин. По его словам, аферисты приманивают жертв объявлениями о популярных товарах с большими скидками, а затем под предлогом подтверждения доставки выманивают у них данные аккаунта, отменяют в нем заказ и получают сумму возврата на свою карту.

Баклушин пояснил, что мошенники придумали эту схему, поскольку люди уже привыкли к обману со стороны «специалистов банка». Звонки от сотрудников маркетплейса не попадают под привычный шаблон, поэтому многие жертвы аферистов не подозревают, что могут быть обмануты.

Аналитик посоветовал никому не сообщать коды из СМС, логины и пароли по телефону, чтобы не стать жертвой мошенников. Тем, кто получил звонок от якобы сотрудника маркетплейса, он порекомендовал сбрасывать звонок и перезванивать на официальный номер поддержки. Также эксперт порекомендовал использовать приложения-антиспам и завести отдельную карту для покупок в интернете, пополнять которую нужно непосредственно перед оплатой.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили, что мошенники разработали и стали использовать новую схему для получения доступа к онлайн-банкам клиентов. По данным кредитной организации, злоумышленники сообщают о блокировке учетной записи, а затем просят назвать пароль из СМС, который «поможет восстановить» работу.