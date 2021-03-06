Россиянам сообщили, как повысить размер будущей пенсии

https://static.news.ru/photo/531f44a6-342c-11eb-abdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Повысить размер пенсии можно, если по достижении пенсионного возраста продолжать работать. Также увеличить доход в пожилом возрасте можно за счет участия в добровольных пенсионных программах. Об этом рассказал в интервью «Росийской газете» бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В интервью «Российской газете» Сафонов назвал факторы, от которых зависит будущая пенсия человека. На данный показатель, в частности, влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счёте в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.

Эксперт напомнил. что фиксированные выплаты направляются всем гражданам, имеющим минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К этой части прибавляется страховая пенсия — и у каждого человека она своя. Эта пенсия формируется посредством начисления одного коэффициента на каждый год трудового стажа.

При этом при расчётах допускаются определённые льготы: женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, за третьего — 8,1 коэффициента. Также льготу имеет один из родителей, ухаживающий за ребенком-инвалидом — 1,8 коэффициента за год.

При этом важную роль играет размер заработка человека. Чем выше сумма, тем больше начисляется коэффициент.

Повышенные коэффициенты можно заработать, продолжая трудиться при достижении пенсионного возраста и участвуя в добровольных пенсионных программах.

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