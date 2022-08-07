Россиянам сообщили, как получить законный выходной 1 сентября Эксперт Голованова: граждане РФ могут законно сделать для себя 1 сентября днем отдыха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут получить законный выходной 1 сентября, чтобы отвести своего ребёнка на День знаний. Помочь в этом может в том числе донорство. Об этом рассказала РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Она напомнила, что по закону этот день не является нерабочим праздничным днем, однако существуют варианты сделать его выходным на законных основаниях.

Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября, — сказала Голованова.

Она добавила, что есть и другие варианты сделать день выходным. Например, написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы или приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск.

Если по графику отпусков он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября, — порекомендовала эксперт.

Кроме того, существует возможность получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно, резюмировала Наталья Голованова.

Ранее психолог Антон Поляков заявил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Он назвал правильной практику длительного отпуска в СССР, так как четырёх недель отдыха хватает, чтобы весь остальной год справляться со стрессом на работе. Эксперт отметил, что за две недели организм только успевает расслабиться, поэтому возвращение на работу после такого короткого периода времени может негативно отразиться на здоровье.