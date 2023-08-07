Россиянам с варикозом дали совет, как безопасно отдохнуть на море Флеболог Любимов посоветовал людям с варикозом чаще пить воду на отдыхе

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Чтобы отдых на море не принес неприятностей людям с варикозом, необходимо чаще пить воду и отказаться от алкоголя, рассказал «Москве 24» флеболог, врач-хирург Виктор Любимов. Медик также посоветовал избегать открытого солнца, больше плавать, а при поездках на экскурсии надевать компрессионный трикотаж, который уменьшит нагрузку на вены.

Однако опасность такого отдыха заключается в том, что во время жары организм с потоотделением теряет влагу, из-за чего кровь сгущается и застаивается в варикозных венах. Это может спровоцировать развитие тромбофлебита, при котором в системе расширенных из-за варикоза, воспаленных вен образуется тромб, — отметил Любимов.

Врач подчеркнул, что во время отдыха нужно отказаться от спиртных напитков, поскольку они приводят к обезвоживанию и сгущению крови. Также с 11:00 до 16:00 стараться избегать открытого солнца и уходить в тень или прохладное помещение. При длительных прогулках, например на экскурсиях, следует надеть компрессионный трикотаж — он улучшит отток крови от нижних конечностей.

Врач-кардиолог кандидат медицинских наук Татьяна Оюнарова ранее рассказала, что летняя жара может быть особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, при высокой температуре воздуха у таких больных учащается сердцебиение и дыхание, может появиться одышка, чувство нехватки воздуха, кружится голова, возникает общая слабость, снижается или повышается артериальное давление и случаются обмороки. Это является реакцией организма на изменения внешней среды, объяснила врач.